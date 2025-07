luiss-business-school,-il-networking-day-per-gli-studenti-mba

Colloqui con aziende italiane e internazionali di vari settori

Roma, 4 lug. (askanews) – Una giornata di colloqui individuali tra aziende multinazionali e italiane provenienti da settori molto differenti, dalla banca al lusso, al retail, ai beni di largo consumo, che incontrano gli studenti MBA full time della Luiss Business School. Si è tenuto a Villa Blanc a Roma il Networking Day, concepito per creare connessioni che poi possono mettere le basi per futuri processi di selezione.”L’MBA Networking Day – ha detto ad askanews Cristiano Busco, direttore MBA full time della Luiss Business School – si caratterizza per l’attenzione al singolo e soprattutto per proporre ai nostri studenti un ecosistema attivo di aziende partner, alumni e manager per creare opportunità e e aggiungere valore”.Il programma è pensato per accompagnare gli studenti in un processo di crescita personale e professionale che coinvolge mindset, visione strategica e capacità di leadership. L’obiettivo è sviluppare non solo conoscenze tecniche e gestionali, ma anche consapevolezza di sé, attitudine al cambiamento e capacità di operare in contesti complessi e globali. E gli studenti ci arrivano con una preparazione dedicata.”Abbiamo rivisto i loro curricula – ha aggiunto Silvia Ticolpe, Head of Career Services della Luiss Business School – simulato colloqui di selezione, li abbiamo preparati sui settori industriali differenti, sulle diverse competenze richieste e abbiamo lavorato anche molto sulle competenze soft, quelle competenze chiave, utilissime al successo di un processo di selezione”.Espressione del dialogo continuo tra accademia e impresa, l’MBA Networking Day consolida le corporate relations della Scuola e si inserisce nella più ampia strategia della Luiss Business School, che punta su un modello educativo basato su personalizzazione, attenzione al singolo e costruzione di un’esperienza formativa su misura.