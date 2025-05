luk3-incontra-i-fan-al-centro-campania,-firmacopie-del-primo-ep

Dopo il grande successo ad Amici 24 di Maria De Filippi, il giovane talento musicale Luk3, già apprezzato da milioni di streaming, si prepara a incontrare i suoi fan in un evento imperdibile presso il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE).

L’appuntamento è fissato per il 30 maggio, alle ore 17.30 in Piazza Campania, dove Luk3 firmerà le copie del suo primo EP intitolato “Diciotto“.

Per accedere al firmacopie è necessario scaricare l’app Io&Campania, acquistare l’EP dell’artista e mostrare la prova d’acquisto all’Infopoint in Piazza Centrale per ritirare il pass di accesso.

Il pass può essere ritirato a partire dal 23 maggio, mostrando la ricevuta dell’acquisto in prevendita dell’EP, effettuato anche online. L’EP sarà acquistabile anche presso il Mondadori Bookstore del Campania.

I partecipanti potranno vivere un momento speciale con il giovane artista, incontrarlo di persona e ottenere una firma sul proprio disco. Le foto dell’evento verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Centro Campania entro 48 ore dalla sua conclusione, per condividere con tutti i momenti più belli.

Vivi la musica del Centro e vivi un’esperienza unica con Luk3!

L’ARTISTA

Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, è un giovane cantautore italiano nato il 3 marzo 2007 a Marcianise, in provincia di Caserta. Ha iniziato a farsi notare nel panorama musicale con una serie di singoli tra cui Tutta Rosa, Alice (feat. Ascanio), che ha superato i 4 milioni di stream su Spotify, affermandosi come uno dei suoi brani più rappresentativi. Oltre alla musica, Luk3 è molto attivo sui social, in particolare su TikTok, dove ha superato i 500.000 follower.