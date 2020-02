​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Due su due per Romelu Lukaku, che al primo anno in Serie A mette il sigillo in entrambi i derby. Dopo il 2-0 dell’andata, il gigante belga ha chiuso la grande rimonta dell’Inter sul Milan con l’incornata del definito 4-2 nerazzurro. there’s a new king in town pic.twitter.com/w9yv4cVzrJ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 9, 2020 Dopo il triplice fischio, Big…

Lukaku carica l'Inter: "Tutti hanno visto la nostra mentalità. Io sono qui per vincere"

