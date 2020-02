Lukaku contro Ibrahimovic: chi è davvero il nuovo re di Milano?

​”C’è un nuovo re in città”. Ha esordito così sui social Romelu Lukaku al termine del derby contro il ​Milan, vinto in rimonta dall’​Inter per 4-2. Con il sigillo finale proprio dell’attaccante belga, il quale ha esultato togliendosi la maglietta e alzando come fosse uno scettro la bandierina del calcio d’angolo. Un festeggiamento particolare, ma ben preciso e probabilmente rivolto a ​Zlatan Ibrahimovic (compagno al Manchester United), anch’egli protagonista tra le fila rossonere con un assist…

