L’Inter risponde presente alla ripresa della Serie A e accorcia le distanze in classifica rispetto a Juventus e Lazio. Dopo la delusione in Coppa Italia, gli uomini di Conte cambiano pagina in campionato con una vittoria per 2-1 contro la Sampdoria a San Siro nel recupero della venticinquesima giornata. Eriksen prende per mano i nerazzurri nei primi minuti e, dopo essersi visto annullare il gol al 2′ per un fuorigioco di Candreva, serve l’assist per Lukaku all’11’ per l’1-0: il belga capitalizza un’azione partita dai piedi di Skriniar e si inginocchia con il pugno stretto per ricordare George Floyd. La Samp non reagisce e si fa schiacciare al limite della propria area,

L’articolo Lukaku-Lautaro, l’Inter batte 2-1 la Sampdoria proviene da Notiziedi.

