Lukashenko a Pechino per vedere “vecchio amico” Xi Jinping

Per Lukashenko “positivo” position paper cinese sulla guerra

Roma, 28 feb. (askanews) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko arriva oggi a Pechino per una visita di tre giorni dove incontrerà il suo omologo Xi Jinping. Parlando con l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, il leader ha detto di non vedere l’ora di vedere il suo “vecchio amico” Xi Jinping e ha salutato il recente documento della Cina che riassume la sua posizione nei confronti del conflitto in Ucraina.

È “una testimonianza della sua politica estera pacifica, nonché un nuovo singolare passo che avrà un ampio impatto in tutto il mondo”, ha dichiarato di questo documento in 12 punti presentato venerdì, che chiede in particolare il rispetto per il sovranità degli Stati e negoziati di pace. “Oggi, nessun problema al mondo può essere risolto senza la Cina”, ha aggiunto. Lunedì la Cina ha salutato i suoi buoni rapporti con la Bielorussia, suo “partner strategico globale”, sottolineando la “fiducia reciproca” tra i due Paesi.

Stretto alleato di Vladimir Putin, Alexander Lukashenko aveva sostenuto l’invasione russa dell’Ucraina proprio all’inizio dell’operazione militare lanciata alla fine di febbraio 2022. La Cina, da parte sua, ha cercato per diverse settimane di svolgere un ruolo di mediazione in questo conflitto e smentisce le accuse degli Stati Uniti e della NATO che affermano di voler fornire armi alla Russia.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il presidente Xi Jinping ha parlato più volte con Vladimir Putin ma non ha ancora parlato con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. La Bielorussia ha un confine comune con l’Ucraina e la Russia. Tuttavia, il paese è molto dipendente finanziariamente e politicamente da Mosca. L’anno scorso aveva permesso alle truppe russe di passare attraverso il suo territorio per lanciare il loro attacco sul suolo ucraino. Di recente, Lukashenko si è detto pronto a fare lo stesso di nuovo se avesse ritenuto che Minsk fosse in pericolo.

L’Ucraina ha espresso preoccupazione per il nuovo sostegno bielorusso agli sforzi bellici della Russia. Lo scorso settembre, i presidenti Xi e Lukashenko si sono incontrati a Samarcanda, in Uzbekistan, dove hanno sottolineato la loro partnership “di ferro”. La visita di Stato arriva dopo che l’Unione Europea ha annunciato lunedì scorso che avrebbe esteso di un anno le sanzioni contro la Bielorussia per la continua repressione dell’opposizione e il suo sostegno alla guerra a guida russa in Ucraina.

