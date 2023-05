“Lukashenko ricoverato a Mosca in condizioni critiche” (secondo l’opposizione della Bielorussia)

Si è sentito male a Mosca

Roma, 28 mag. (askanews) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sarebbe stato ricoverato in ospedale a Mosca in “condizioni critiche” dopo un malore dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin, secondo il Daily Mail e Newsweek che riportano le dichiarazioni di Valery Tsepkalo, leader dell’opposizione bielorussa.

I dubbi sulla salute del leader bielorusso circolano da inizio maggio quando era stato assente dalla scena per diversi giorni e pare sia stato visto con un catetere al braccio in diverse occasioni.

“Secondo le informazioni in nostro possesso, che necessitano di ulteriori conferme, Lukashenko – dopo aver incontrato Putin a porte chiuse – è stato portato d’urgenza all’ospedale clinico centrale di Mosca, dove si trova ora”, ha riferito l’oppositore. Le sue condizioni sono state valutate dai principali medici russi come “critiche” e il suo sangue è stato “dializzato”. Non è stato ritenuto idoneo a tornare in Bielorussia. Secondo il Daily Mail circolano già voci di un possibile avvelenamento di Lukashenko da parte dei servizi segreti russi che punterebbero ad avere un leader ancora più obbediente in carica a Minsk.

Tsepkalo ha dichiarato anche che “le misure organizzate per salvare il dittatore bielorusso avevano lo scopo di scongiurare speculazioni sulla possibile partecipazione del Cremlino al suo avvelenamento”.

In caso di impossibilità a governare, i poteri saranno trasferiti a Natalya Kochanova (presidente della camera alta del parlamento) o al Consiglio di sicurezza collettivo. Kochanova, 62 anni, è vista come la Iron Lady bielorussa, fedele a Lukashenko e Putin.

