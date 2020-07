La Citroen domina e vince il Rally di Roma Capitale grazie alla C3 R5 condotta da Aleksey Lukyanuk. La Citroèn C3 R5 si è aggiudicata ben 12 delle 15 speciali disputate, sei con il russo Lukyanuk e sei con il varesino Andrea Crugnola. Un successo prestigioso per i colori di Citroèn perchè la gara era valevole sia per il Campionato Europeo Rally sia per il Campionato Italiano Rally. Nel Tricolore, gara dai due volti, invece, per la F.P.F. Sport e la coppia Andrea Crugnola – Pietro Ometto. Subito fuori ieri per incidente nella PS1 di Gara 1, rischiano di compromettere la loro presenza in Gara 2.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lukyanuk vince il Rally Roma Capitale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento