Lula al summit Brics: Il Sud del mondo può guidare un nuovo sviluppo

“Non saremo più solo fornitori di materie prime”

Rio de Janeiro, 7 lug. (askanews) – “Il Sud del mondo è in grado di guidare nuovi paradigmi di sviluppo, senza ripetere gli errori del passato. Non saremo semplicemente fornitori di materie prime. Dobbiamo accedere e sviluppare tecnologie che ci permettano di partecipare a tutte le fasi delle catene del valore”. Ad affermarlo è stato il presidente brasiliano Inacio Lula da Silva, nel suo discorso al summit dei paesi Brics (un variegato forum di paesi che prende il nome dall’acronimo delle iniziali del nucleo originario: Brasile, Russia, India e Cina, più il Sud Africa), che quest’anno viene ospitato dal Brasile a Rio de Janeiro,”Nonostante sia un diritto umano pubblico e la forza trainante dello sviluppo – ha precisato Lula riferendosi a un tema centrale nel rapporto fra Nird e Sud del mondo – la salute globale è anche profondamente influenzata dalla povertà e dall’unilateralismo. È urgente recuperare il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità come forum legittimo per affrontare le pandemie e difendere la salute delle persone. La recente adozione dell’Accordo sulle pandemie è un passo in questa direzione”. Dal 2024 del forum fanno formalmente parte anche Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti, mentre dal 2025 si è aggiunta l’Indonesia.