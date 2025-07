Lula: dazi Usa? Difendereno la sovranità del Brasile

Il presidente brasiliano lascia incontro per riunione di “emergenza”

Roma, 31 lug. (askanews) – Il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva ha promesso di difendere la “sovranità” del suo Paese, dopo che il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un’ulteriore dazio del 40% sul Brasile, portando l’importo totale del dazio al 50%.”Sto andando via perché parteciperò a un incontro per difendere la sovranità, la sovranità del popolo brasiliano, di fronte alle misure annunciate dal presidente degli Stati Uniti”, ha detto Lula a un evento pubblico a Brasilia.Nell’ordine esecutivo pubblicato dalla Casa Bianca si motiva la decisione con “le politiche e le azioni senza precedenti del Brasile che danneggiano le aziende statunitensi, il diritto di libertà di parola dei cittadini statunitensi, la politica estera e l’economia statunitense”, così come “la persecuzione, l’intimidazione, la censura e il procedimento giudiziario per motivi politici nei confronti dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro”.