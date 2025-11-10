lunedì, 10 Novembre , 25

Inps, Fava: “La previdenza deve parlare con i giovani”

(Adnkronos) - "In un paese che invecchia, la...

Inps celebra i 100 anni di Palazzo Wedekind tra Storia e Futuro

(Adnkronos) - A cento anni dall’acquisizione di Palazzo...

Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: “Trasformerò questo dolore in amore”

(Adnkronos) - Andrea Delogu è tornata in televisione...

Trasporti, Caradonna (Fnm): “Per le Olimpiadi Trenord ha raddoppiato i treni”

(Adnkronos) - “Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali i...
lula:-e-la-cop30-della-verita,-lotta-per-clima-costa-meno-della-guerra
Lula: è la COP30 della verità, lotta per clima costa meno della guerra

Lula: è la COP30 della verità, lotta per clima costa meno della guerra

Video NewsLula: è la COP30 della verità, lotta per clima costa meno della guerra
Redazione-web
Di Redazione-web

I negazionisti rifiutano le prove scientifiche

Belem, 10 nov. (askanews) – “È molto più economico investire 1.300 miliardi di dollari per porre fine al problema che uccide, piuttosto che investire 2.700 miliardi di dollari per fare la guerra come hanno fatto l’anno scorso”. Lo ha detto il presidente brasiliano Lula nel giorno di apertura della Conferenza Onu sul clima, la COP30, a Belem.”Sarà la COP della verità – ha aggiunto – nell’era della disinformazione, gli oscurantisti rifiutano non solo le prove scientifiche, ma anche i progressi del multilateralismo. Controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono paura. Attaccano le istituzioni, la scienza e le università. È ora di infliggere una nuova sconfitta ai negazionisti”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.