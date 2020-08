Lula si scusa con le famiglie delle vittime, “fu un errore dare l’asilo a Battisti”

L’ex presidente brasiliano, Luiz Inácio “Lula” da Silva, si è – per la prima volta – scusato con le famiglie delle vittime di Cesare Battisti e ha ammesso che “fu un errore concedere l’asilo politico” all’ex membro dei Pac, Proletari armati per il comunismo. In un’intervista a Tv Democracia, Lula ha dichiarato che “prova una grande frustrazione” nel sapere che l’italiano ha confessato i crimini e si scusa con le famiglie delle vittime. “Quando venne arrestato e confessò, fu una frustrazione. Ha compromesso un governo che aveva un rapporto straordinario con l’intera sinistra italiana ed europea. Non avrebbe dovuto mentire a chi credeva in lui.

