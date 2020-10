L’ultima provocazione di Charlie Hebdo: Erdogan “privato”

Nuova provocazione del settimanale satirico Charlie Hebdo: la copertina del numero in edicola domani mostra il presidente turco Erdogan seduto in mutande con una bibita in mano e la lingua di fuori mentre alza la gonna mettendo in mostra le natiche di una donna velata, dicendo (in un fumetto): “Uuuuuh, il profeta!”.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !

Retrouvez :

Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy

Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin

Disponible demain !

