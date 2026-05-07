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L’ultimatum di Trump all’Ue: “Tariffe a zero entro il 4 luglio o scatteranno ritorsioni”
Politica

L’ultimatum di Trump all’Ue: “Tariffe a zero entro il 4 luglio o scatteranno ritorsioni”

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By Redazione-web

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ROMA – Nuovo affondo del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti di dell’Unione europea. Dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, l’inquilino della Casa Bianca ha dettato le condizioni per evitare una nuova guerra commerciale.

Oltre alla piena sintonia sulla minaccia nucleare dell’Iran, Trump ha preteso il rispetto dell’accordo siglato a Turnberry: l’Europa dovrà azzerare le proprie tariffe commerciali entro il 4 luglio 2026, data del 250° anniversario dell’indipendenza americana. “Ho aspettato pazientemente”, ha scritto Trump su Truth, avvertendo che in caso di mancato rispetto dei patti le tariffe statunitensi sui prodotti europei “saliranno immediatamente a livelli molto più alti”.
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