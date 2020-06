L’ultimo malato di coronavirus in Nuova Zelanda è stato dimesso

La Nuova Zelanda non ha più alcun caso attivo di coronavirus: lo hanno annunciato le autorità sanitarie dopo le dimissioni dell’ultimo paziente ricoverato in isolamento. Intanto gli organizzatori hanno annunciato che, da sabato, quando riprenderà il campionato di Super Rugby seppur in una versione più ridotta, il pubblico potrà accedere agli stadi nazionali. “Il Super Rugby Aotearoa sarà la prima competizione di rugby professionistico che permetterà un ritorno dei tifosi sugli spalti”, ha fatto notare la federazione.

