L’ultimo saluto a Willy. Conte alla famiglia: “L’Italia vi vuole bene” 

AGI – “L’Italia è con voi, vi vuole bene”: con queste parole il premier Giuseppe Conte ha confortato la famiglia di Willy al termine dei funerali svoltisi nel campo sportivo di Paliano. Il presidente del Consiglio ha rivolto un saluto ai genitori e alla sorella del ventunenne di origine capoverdiane barbaramente ucciso a Colleferro mentre difendeva un amico. “Ovviamente ci aspettiamo condanne severe e certe. Ci aspettiamo anche una certa e rigorosa esecuzione della pena”, ha affermato Conte. “Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla nè sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange,

