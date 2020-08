AGI – È sopravvissuto agli anni, alla guerra, all’incuria, ha ammortizzato con aplomb tutto anglosassone anche l’onta di un sequestro. Giusto in tempo per celebrare – scortato dalla Guardia di finanza dalla Tunisia in Italia – un appuntamento importantissimo, quello con il compleanno numero 100. È “Lulworth”, un vero e proprio gioiello del mare, il veliero finito tre anni fa tra i beni sequestrati dalle fiamme gialle ad un imprenditore “sconosciuto al fisco”.

Si tratta di un mega cutter – il più grande del mondo – lungo 47 metri per 54 di albero e tre vele di prua,

L’articolo Lulworth, la nuova vita del “gioiello del mare” proviene da Notiziedi.

