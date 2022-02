“L’umorismo è una medicina’: ecco la preghiera del buonumore che recita Papa Francesco

ROMA – Papa Francesco è stato ospite ieri sera sui Rai3 del programma ‘Che tempo che fa’. In una lunga intervista rilasciata a Fabio Fazio ha parlato di migranti, famiglia, di crisi ambientale e molestie sui luoghi di lavoro, di pace. Il Pontefice ha quindi invitato le persone ad affrontare la vita con senso dell’umorismo: “È una medicina. Il senso dell’umorismo ti fa relativizzare le cose e ti dà una grande gioia. Questo fa tanto bene”. Il Pontefice ha inoltre dichiarato che a questo scopo, da oltre 40 anni, recita ogni giorno la Preghiera del buonumore di Tommaso Moro.

LA PREGHIERA DEL BUONUMORE CHE RECITA PAPA FRANCESCO

Dammi o Signore, una buona digestioneed anche qualcosa da digerire.

Dammi la salute del corpo,col buonumore necessario per mantenerla.

Dammi o Signore, un’anima santa,che faccia tesoro di quello che è buono e puro,affinché non si spaventi del peccato,ma trovi alla Tua presenzala via per rimettere di nuovo le cose a posto.

Dammi un’anima che non conosca la noia,i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,e non permettere che io mi crucci eccessivamenteper quella cosa troppo invadente che si chiama “io”.

Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo,concedimi la grazia di comprendere uno scherzo,affinché conosca nella vita un po’ di gioiae possa farne parte anche ad altri.

