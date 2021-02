Luna Rossa sfiderà Emirates New Zealand per l’Americàs Cup

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Luna Rossa chiude i conti sul 7-1 contro Ineos Team Uk, vince la Prada Cup e conquista il diritto a sfidare Emirates New Zealand per la Coppa America. Nelle acque di Auckland, l’imbarcazione italiana si aggiudica le ultime due regate necessarie, rifilando agli inglesi 1’45” nella settima contesa e 56″ nell’ottava e ultima sfida. Per la seconda volta nella sua storia, Luna Rossa avrà così la possibilità di giocarsi in acqua il più antico trofeo sportivo e come nel 2000 se le vedrà col Defender Emirates New Zealand. Appuntamento a partire dal 6 marzo, nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki.

