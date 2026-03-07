Lunedì 9 marzo “Tassoni Mocktail Competition 2026” fa tappa a Bari

Roma, 7 mar. (askanews) – Il 9 marzo il tour nazionale della Tassoni Mocktail Competition 2026 fa tappa a Bari, portando in città la seconda edizione della prima competition italiana interamente dedicata alla mixology analcolica.

Dopo il successo dell’esordio a Milano, Tassoni – si legge in una nota – rinnova il proprio impegno al fianco della bartender community con un progetto che è molto più di una gara: un viaggio attraverso la nuova miscelazione italiana, tra confronto, formazione e networking.

L’appuntamento nel capoluogo pugliese si svolgerà negli spazi di Levante PROF e Splash Beverage & Hospitality Festival, realtà di riferimento per il mondo horeca e per la scena bar cittadina. Un’occasione che coinvolgerà professionisti, addetti ai lavori e appassionati, confermando il ruolo sempre più centrale della Puglia nella cultura contemporanea della mixology.

La mixology sta vivendo una trasformazione profonda: il “no alcol” non è più una scelta di nicchia, ma un linguaggio creativo che conquista spazio stabile nelle cocktail list dei locali più autorevoli. I mocktail – prosegue il comunicato – diventano così nuova frontiera espressiva, dove tecnica, equilibrio e ricerca aromatica si affermano senza l’utilizzo di alcol. Ad accompagnare le tappe del tour sarà Leonardo Leuci, cofondatore del Roma Bar Show e del The Jerry Thomas Project, ospite speciale dell’evento. Prima della competizione, Leuci terrà una Mocktail Masterclass dedicata ai professionisti, per approfondire tecniche e potenzialità della miscelazione analcolica.

In giuria, insieme a Leuci, anche Gianni Dell’Olio e Tommy Colonna, tra i bartender più noti della scena pugliese. I primi due classificati della tappa barese accederanno alla finale nazionale del 5 maggio 2026 a Milano, dove si confronteranno con i migliori talenti selezionati nelle altre città del tour.

Per assistere alla Masterclass e alla gara: appuntamento lunedì 9 marzo alle ore 13.00 presso Levante PROF, in occasione di Splash Hospitality Expo.