sabato, 7 Marzo , 26

Menarini, Ceo Barker Ergun: “Vogliamo essere ammiraglia dell’oncologia in Italia”

(Adnkronos) - "Noi vogliamo creare un'azienda ammiraglia in...

Menarini, Aleotti: “Nostro Gruppo con crescita solida”

(Adnkronos) - "Il 2025 di Menarini mostra una...

Dallo ‘zar’ Putin raccontato da Massini a De Cataldo, le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo a...
HomeAttualitàLunedì 9 marzo "Tassoni Mocktail Competition 2026" fa tappa a Bari
lunedi-9-marzo-“tassoni-mocktail-competition-2026”-fa-tappa-a-bari
Lunedì 9 marzo “Tassoni Mocktail Competition 2026” fa tappa a Bari
Attualità

Lunedì 9 marzo “Tassoni Mocktail Competition 2026” fa tappa a Bari

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Roma, 7 mar. (askanews) – Il 9 marzo il tour nazionale della Tassoni Mocktail Competition 2026 fa tappa a Bari, portando in città la seconda edizione della prima competition italiana interamente dedicata alla mixology analcolica.

Dopo il successo dell’esordio a Milano, Tassoni – si legge in una nota – rinnova il proprio impegno al fianco della bartender community con un progetto che è molto più di una gara: un viaggio attraverso la nuova miscelazione italiana, tra confronto, formazione e networking.

L’appuntamento nel capoluogo pugliese si svolgerà negli spazi di Levante PROF e Splash Beverage & Hospitality Festival, realtà di riferimento per il mondo horeca e per la scena bar cittadina. Un’occasione che coinvolgerà professionisti, addetti ai lavori e appassionati, confermando il ruolo sempre più centrale della Puglia nella cultura contemporanea della mixology.

La mixology sta vivendo una trasformazione profonda: il “no alcol” non è più una scelta di nicchia, ma un linguaggio creativo che conquista spazio stabile nelle cocktail list dei locali più autorevoli. I mocktail – prosegue il comunicato – diventano così nuova frontiera espressiva, dove tecnica, equilibrio e ricerca aromatica si affermano senza l’utilizzo di alcol. Ad accompagnare le tappe del tour sarà Leonardo Leuci, cofondatore del Roma Bar Show e del The Jerry Thomas Project, ospite speciale dell’evento. Prima della competizione, Leuci terrà una Mocktail Masterclass dedicata ai professionisti, per approfondire tecniche e potenzialità della miscelazione analcolica.

In giuria, insieme a Leuci, anche Gianni Dell’Olio e Tommy Colonna, tra i bartender più noti della scena pugliese. I primi due classificati della tappa barese accederanno alla finale nazionale del 5 maggio 2026 a Milano, dove si confronteranno con i migliori talenti selezionati nelle altre città del tour.

Per assistere alla Masterclass e alla gara: appuntamento lunedì 9 marzo alle ore 13.00 presso Levante PROF, in occasione di Splash Hospitality Expo.

Previous article
Italia del Meridione, Eugenio Mercuri nominato portavoce nazionale con delega alla Calabria
Next article
Coppa del mondo sci, Laura Pirovano vince anche la seconda discesa

POST RECENTI

Attualità

Cosa può succedere adesso in Iran, ecco cosa dice un rapporto dell’intelligence Usa

Roma, 7 mar. (askanews) – Stando a un rapporto classificato del National Intelligence Council, anche un attacco su larga scala degli Stati Uniti all’Iran difficilmente...
Attualità

Carburanti, Schlein: Meloni usi extragettito Iva per ridurre accise

Roma, 7 mar. (askanews) – Il governo dovrebbe usare l’extragettito Iva per ridurre le accise sui carburanti, lo ha chiesto la segretaria Pd Elly Schlein...
Attualità

Ruffino debutta a Bolgheri con il “Garzaia Superiore 2023″

Milano, 7 mar. (askanews) – Ruffino mette sul mercato "Garzaia Bolgheri Superiore Doc 2023", il primo Bolgheri Superiore ottenuto integralmente da vigneti di proprietà nella...
Attualità

Abodi: bandiere di Russia e Bielorussia riammesse dal Comitato Paralimpico mortificano la tregua olimpica

Roma, 7 mar. (askanews) – "Olimpiadi e Paralimpiadi si passano il testimone nella meravigliosa Arena di Verona che ha accolto la cerimonia di apertura dei...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.