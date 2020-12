AGI – L’Unione europea inizierà lunedì il processo di firma dell’accordo commerciale post-Brexit raggiunto ieri tra Londra e Bruxelles e presentato nella mattinata agli Stati membri in un’unica versione in inglese dal negoziatore europeo Michel Barnier. L’accoglienza degli ambasciatori permanenti nell’Ue è stata “abbastanza sobria”, ha spiegato ad Afp un diplomatico europeo. “Non c’era una grande gioia, dal momento che un divorzio non è mai una buona notizia”, ​​ha aggiunto.

“Il testo, che conta 1.200 pagine, sarà analizzato da oggi fino a lunedì per verificare che non vi siano aspetti nascosti che potrebbero essere problematici”, ha detto il diplomatico,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lunedì inizia la ratifica dell’accordo sulla Brexit proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento