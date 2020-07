Lunedì la presentazione della candidatura di Agostino Stellato alle elezioni regionali

Lunedì 27 luglio 2020 si terrà la presentazione ufficiale, durante la cerimonia di inaugurazione del comitato elettorale, della candidatura alle Elezioni Regionali della Campania, di Agostino Stellato, detto Steve.

L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 in via Agostino Stellato 121, a San Prisco.Già assessore della giunta municipale di Bellona durante il primo mandato elettorale del sindaco Filippo Abbate, nuovamente e con successo riconfermato nel parlamentino nel comune delle terre del Monte Rageto nel 2017, Stellato, candidato nella lista Noi Campani collegata a Vincenzo De Luca, inizia un’avventura, segnata dall’hashtag #CrediamocInsieme, che vede come traguardo uno degli scanni in seno al consiglio regionale campano.

La presentazione ufficiale della candidatura sarà l’occasione per dipanare le molteplici tematiche ed illustrare l’attento e articolato programma elettorale, fatto di una serie di proposte concrete da tradurre in pratica per rispondere alle istanze ed ai bisogni dei cittadini.

Tra i settori più sensibili in cui agire e dare soluzioni immediate, le politiche sociali, che rappresenta l’alveo naturale in cui Agostino Stellato ha operato ed è proprio in quest’ambito che si manifesta al massimo la sua espressione del fare.

L’attività della Regione Campania dovrà profondere massimo impegno perché le Politiche Sociali interessano tutti i cittadini, le nostre famiglie, i giovani, gli anziani e chi si trova in situazione di handicap- ha dichiarato Stellato.

