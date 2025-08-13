mercoledì, 13 Agosto , 25

Sprinter Israele mima decapitazione, polemiche agli Europei U20 di atletica

(Adnkronos) - L'Europeo Under 20 di atletica di...

McEnroe esalta Sinner: “È una combinazione tra Agassi e Djokovic”

(Adnkronos) - Patrick McEnroe 'innamorato' di Jannik Sinner....

“Io sopravvissuta allo stesso incidente della signora Cecilia a Milano, mai avuto giustizia”

(Adnkronos) - Travolta a 21 anni da un’auto...

La Spezia, donna uccisa a coltellate dall’ex marito: lui aveva divieto avvicinamento

(Adnkronos) - Femminicidio a La Spezia. Ha raggiunto...
lungo-la-costa-del-sinis-in-bici,-tra-falesie-e-spiagge-di-quarzo
Lungo la costa del Sinis in bici, tra falesie e spiagge di quarzo

Lungo la costa del Sinis in bici, tra falesie e spiagge di quarzo

Video NewsLungo la costa del Sinis in bici, tra falesie e spiagge di quarzo
Redazione-web
Di Redazione-web

Da Putzu Idu fino a San Giovanni, paesaggi mozzafiato

Oristano, 13 ago. (askanews) – Scoprire la penisola del Sinis, nella costa centro-occidentale che si trova fra la baia di Is Arenas a nord ed il Golfo di Oristano a sud, in bici. La proposta di turismo lento è offerta dalla rete SinisToGo, finanziato da Gal Sinis (Gruppo di azione locale del progetto europeo leader), di cui è capofila la Fondazione Mont’e Prama e che ha per obiettivo quello di far scoprire le eccellenze di questo territorio.Si parte dalla marina di Mandriola-Putzu Idu, dove è possibile ritirare le bici o seguire i percorsi proposti da Giangi di Naturawentura, guida turistica che offre diverse opzioni di turismo lento. Un bel percorso lungo la costa del Sinis permette di esplorare le falesie, attraversare le spiagge di quarzo, in un itinerario che si snoda tra sterrate costiere e strade asfaltate, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di scoprire le caratteristiche case di falasco dei pescatori a Porto Suedda.Giangi Chiesura, di Naturawentura: “Nel Sinis opero da tanti anni, sono una guida ambientale, svolgo attività nell’ambito dell’area marina protetta con escursioni in barca a vela e nel territorio del Sinis con attività come il trekking e la mountain bike”.Proseguendo verso sud nel nostro viaggio a due ruote si può sostare a Mari Ermi, Is Arutas, fino ad arrivare a Punta Maimoni, dove la sabbia e il mare cristallino sono circondate dall’affascinante macchia mediterranea. Il percorso termina a San Giovanni di Sinis, dopo aver attraversato il sito archeologico di Tharros. Se invece si preferisce surfare le onde di questa bellissima costa, si può contattare Sea Sport Life, a Putzu Idu, della Rete SinisToGo. Oltre al noleggio del surf, è possibile seguire i corsi proposti da Daniele Sant’Elia, per grandi e piccini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.