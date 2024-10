L’Unione europea stanzia 30milioni di euro per gli aiuti umanitari in Libano

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – La Commissione europea ha annunciato un finanziamento di 30 milioni di euro in aiuti umanitari per la popolazione libanese. La somma si aggiunge ai 10 milioni annunciati il 29 settembre, per un totale di 104 milioni già donati allo Stato quest’anno. “Siamo estremamente preoccupati per l’escalation e le tensioni in Medio Oriente. Tutte le parti coinvolte dovrebbero impegnarsi per proteggere le vite dei civili innocenti. Il nuovo finanziamento assicurerà alla popolazione un aiuto in questo momento così critico. Rinnoviamo l’appello per il cessate il fuoco nei confini tra Libano e Gaza, così come chiediamo il rilascio degli ostaggi” ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Nello specifico il nuovo aiuto proveniente da Bruxelles servirà per fornire cibo, alloggi e assistenza medica, e la Commissione Ue sta lavorando per consegnare a Beirut materiale assistenziale attraverso il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

