L’Università Cattolica del Sacro Cuore va in aiuto agli studenti che, insieme alle loro famiglie, sono stati colpiti dalle ricadute economiche dell’epidemia causata dal Coronavirus.

L’Ateneo, è scritto in una nota, “intende sin d’ora pensare anche al futuro, quando, venuto il momento della ricostruzione, la formazione dei giovani sarà essenziale per dare nuovo slancio alla nostra società e alla nostra economia”.

Per questo è stato costituito il Fondo Agostino Gemelli per il sostegno agli studenti nell’emergenza sanitaria, “che offrirà da subito un sostegno a quanti si vengano a trovare in difficoltà provvedendo, sulla base di specifiche valutazioni,

L'articolo L'Università Cattolica ha istituito il Fondo Gemelli per aiutare gli studenti proviene da Notiziedi.

