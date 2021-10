L’Università degli Studi Guglielmo Marconi partner culturale di “Alice nella città”

La manifestazione parallela alla Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni

E’ appena iniziato il Festa del Cinema di Roma, dove l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è presente come partner culturale di “Alice nella città”, la sezione dedicata alle giovani generazioni.

La partnership tra l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e “Alice nella città” celebra un sodalizio tra due eccellenze che creano cultura e valore, come sottolinea anche il Presidente e Direttore Generale di Unimarconi, Alessio Acomanni “Il Festival, come l’Università, ha il compito di innovare e di offrire ai giovani opportunità professionali.

Infatti è proprio ai giovani e ai nostri studenti che è dedicato questo spazio nuovo, dove potranno incontrare ed interagire con primari registi, attori e operatori del settore.

Vi saranno dibattiti, scambi di idee e proposte che nasceranno. Questa si chiama cultura e così a noi piace continuare a farla: mischiando volti ed esperienze, conoscenze, passioni e talento”.

In tal senso e grazie alla fattiva collaborazione della Dott.ssa Fabia Bettini e Gianluca Giannelli Direttori Artistici del Festival Alice, Unimarconi assegnerà due borse di studio per due giovani registi italiani under 30, che abbiano presentato nella selezione dei cortometraggi la migliore sintesi di idee sui temi della cultura digitale, un sostegno tangibile alla crescita professionale dei nostri talenti e alla loro integrazione nel tessuto imprenditoriale del settore cinematografico grazie ai numerosi rapporti costruiti dall’Ateneo con le maggiori aziende del settore.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi si ritaglia un angolo per tutta la durata del festival. L’elenco di iniziative previste dall’ateneo durante i dieci giorni del festival è vario quanto articolato.

Qualche nome? Intanto la masterclass con Johnny Depp e Mamoru Hosoda è soltanto un assaggio di quanto pubblicato in palinsesto. Gli studenti potranno partecipare con uno sconto loro riservato all’anteprima di tutti i film della programmazione aperta al pubblico.

Alcuni titoli hanno segnato direttamente o indirettamente l’immaginario popolare recente. Pensiamo a Ghostbusters o alla Famiglia Adams. Si tratti di rifacimenti, aggiornati e attualizzati.

