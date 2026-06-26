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L’uomo con il pene più piccolo del mondo
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L’uomo con il pene più piccolo del mondo

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By Redazione-web

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ROMA – Non è una storia che si racconta facilmente, ma Michael Phillips, 38 anni, della Carolina del Nord, ci ha provato prima con un’intervista a TMZ a febbraio, poi con una raccolta fondi su GoFundMe che in poche ore ha superato i 9.500 dollari. Phillips sostiene di avere il pene più piccolo del mondo: 0,97 centimetri in erezione, meno dell’unghia del mignolo. Una condizione che va ben oltre l’imbarazzo: gli rende difficile urinare normalmente, al punto da costringerlo a indossare pannolini per adulti nella vita quotidiana. L’intervento di ingrandimento che sta cercando di finanziare (obiettivo dichiarato 22.000 dollari) non rappresenterebbe una cura, ma potrebbe, nelle sue parole, consentirgli di “vivere con maggiore dignità e indipendenza”.La sua storia aveva già fatto il giro del mondo a febbraio, quando aveva lanciato una sfida aperta a chiunque ritenesse di poterlo battere. L’intento dichiarato era duplice: combattere la derisione verso chi soffre di micropene (condizione clinicamente definita come lunghezza in erezione inferiore a 6,8 centimetri, secondo la Cleveland Clinic) e sensibilizzare su un tema che la medicina riconosce ma la cultura popolare tende a ridicolizzare.

La vicenda, però, si è complicata. Una donna ha pubblicato un video diventato virale in cui accusava Phillips di averle inviato una foto esplicita non richiesta durante un litigio online. Phillips ha confermato l’episodio a TMZ, lo ha definito stupido, si è scusato e ha detto di non farlo più. GoFundMe ha verificato la campagna.
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