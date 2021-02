L’uomo del cloud che sostituirà Bezos alla guida di Amazon

AGI – Andy Jassy, 53 anni, l’uomo del cloud computing, sarà il futuro ceo di Amazon. E non è un caso. Jassy è entrato in Amazon nel 1997, dal 2000 è l’assistente di Jeff Bezos e nel 2003 i due hanno elaborato insieme l’idea per costruire la piattaforma di cloud computing, ora nota come Aws, che poi nel 2006 hanno lanciato.

E lui l’ha diretta e l’ha trasformata nel business più redditizio di Amazon, un impero che, partito dalle vendite di libri online, ora include l’e-commerce, le vendite al dettaglio, i robot, lo streaming video,

