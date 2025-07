l’uomo-del-monte-ha-detto-stop:-il-colosso-della-frutta-dichiara-bancarotta-dopo-139-anni

ROMA – L’uomo Del Monte stavolta ha detto stop. Dopo 139 anni di storia, Del Monte Foods, storica azienda californiana conosciuta in tutto il mondo per la frutta e verdura in scatola, ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti, ricorrendo alla procedura di Chapter 11.

Il gruppo, fondato nel 1886 e diventato celebre grazie agli iconici spot anni Ottanta – in cui l’“uomo Del Monte”, vestito di bianco con panama in testa, approvava la frutta matura direttamente nelle piantagioni – si trova oggi schiacciato da un debito superiore a 1,2 miliardi di dollari. A pesare sulla crisi, secondo la società, è stata la contrazione dei consumi alimentari negli Stati Uniti, unita a difficoltà accumulate negli ultimi anni.

Per affrontare la bancarotta, Del Monte Foods ha raggiunto un accordo di ristrutturazione del debito con i propri creditori. Il piano prevede la vendita di tutti o quasi tutti gli asset aziendali, consentendo al gruppo con sede a Walnut Creek di continuare le attività durante la procedura, grazie a un finanziamento ponte da 912,5 milioni di dollari garantito da alcuni dei principali creditori.

La dichiarazione di bancarotta segna la fine di un’era per uno dei marchi più iconici dell’agroalimentare americano, simbolo per generazioni di frutta tropicale e verdura in scatola distribuite nei supermercati di mezzo mondo.

