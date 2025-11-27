giovedì, 27 Novembre , 25

Malattie infiammatorie intestinali, Fantini (Ig-Ibd): “Agire su fattori rischio”

(Adnkronos) - "Il congresso nazionale della società scientifica...

Fanton (Veneto): “Piano strategico per introduzione assistente infermiere”

(Adnkronos) - "Oggi possiamo delineare lo stato dell’arte...

Giochi: Saracino (Brightstar), ‘a L’Aquila investimento molto importante’

(Adnkronos) - "L’Aquila per noi rappresenta un investimento...

Stupro Tor Tre Teste, prefetto di Roma Giannini: ”La violenza meritava subito una risposta, restituiamo serenità ai cittadini”

(Adnkronos) - A Roma sono accaduti indubbiamente ''episodi...
l’uovo-dell’inverno-di-faberge-pronto-per-un’asta-da-record
L’Uovo dell’Inverno di Fabergé pronto per un’asta da record

L’Uovo dell’Inverno di Fabergé pronto per un’asta da record

Video NewsL'Uovo dell'Inverno di Fabergé pronto per un'asta da record
Redazione-web
Di Redazione-web

Appartenuto ai Romanov, potrebbe essere battuto a 22 milioni di euro

Milano, 27 nov. (askanews) – Sarà messo all’asta a Londra da Christie’s martedìL’Uovo dell’Inverno, uno degli oggetti più lussuosi e abbaglianti creati da Fabergé per i Romanov, scolpito in fragile cristallo di rocca e decorato con oltre 4.500 diamanti.Per aggiudicarsi questo uovo imperiale, testimone degli sconvolgimenti della storia russa del XX secolo, bisogna essere pronti a spendere più di 20 milioni di sterline (22,8 milioni di euro), secondo la casa d’aste.”L’uovo dell’inverno è senza dubbio la migliore creazione di Fabergé che si possa ancora acquistare. È il pezzo forte per eccellenza, per così dire. E non solo per i collezionisti di Fabergé, ma per qualsiasi collezionista che apprezzi capolavori rari e ricchi di storia. Quindi ci aspettiamo che stabilisca il nuovo record mondiale che merita”, ha spiegato Margo Oganesian, di Christie’s.L’uovo e la sua base sono scolpiti nel cristallo di rocca e ornati con montature in platino a forma di fiocchi di neve. All’interno, una sorpresa: un bouquet di anemoni di quarzo bianco, montati su steli in filo d’oro in un cestino di platino.Questo oggetto fu commissionato dallo zar Nicola II per sua madre, l’imperatrice vedova Maria.Come altri beni dei Romanov, porta con sé la sua parte di storia russa. Fu trasferito da San Pietroburgo a Mosca negli anni ’20, dove fu venduto dai bolscevichi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.