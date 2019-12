Luperto: “Più grinta per la svolta. Vogliamo tornare a vincere”

Sebastiano Luperto, difensore scelto da Gattuso per sostituire Koulibaly, è intervenuto ai microfoni Sky nel pre partita di Sassuolo-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Dobbiamo dare la svolta, vogliamo vincere. Per arrivare alla vittoria dobbiamo metterci più grinta. Il Sassuolo gioca bene a calcio, in attacco ci sono calciatori molto rapidi. Dovremo contenerli e fare bene le marcature preventive. Stasera dovremo giocare il calcio come sappiamo”.

Non solo Luperto, le parole di Giuntoli nel pre partita

Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli prima di Sassuolo-Napoli si è soffermato sui primi giorni di Gennaro Gattuso come allenatore dei partenopei. Ecco quanto dichiarato: “Giorni positivi di Gattuso, cerchiamo di tornare all’antico con il vecchio modulo. Speriamo di poter ripartire il prima possibile. Credo che Gattuso si affidi alla vecchia guarda, che ha lavorato per tanti anni in questa maniera. In questo momento c’è da pensare a stasera, poi si vedrà al mercato. Il cambio di modulo fa pensare che qualcosa va fatto: servirebbe un centrocampista in più. Vediamo le possibilità, poi faremo le nostre valutazioni”.

