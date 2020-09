Luperto spegne 24 candeline: arrivano gli auguri del Napoli

Sebastiano Luperto ha preso parte al ritiro estivo del Napoli presso Castel di Sangro. Un periodo di preparazione per permettere al tecnico Gattuso di valutarne le qualità. Ma soprattutto una buona occasione per capire quale potrà essere il futuro del difensore che piace al Parma. Oggi, però, Luperto è ancora un calciatore del Napoli e la società ha deciso di fargli i migliori auguri nel giorno del suo compleanno.

Luperto, gli auguri del Napoli

Il difensore Luperto spegne oggi 24 candeline. Un giovane calciatore che sembrava aver impressionato Ancelotti in occasione del ritiro salvo poi non aver trovato la giusta occasione in campo in corso di campionato. In questa giornata speciale, il Napoli, tramite il proprio portale online, ha voluto fare al difensore i migliori auguri:

“Compleanno in casa azzurra. Sebastiano Luperto compie 24 anni. Il difensore del Napoli è nato il 6 settembre 1996 a Lecce. A Luperto vanno gli auguri di Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”.

