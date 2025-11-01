lupo-alberto-diventa-di-cioccolata:-pesa-300-chili-tra-dolcezza-e-ironia

BOLOGNA – Il celebre personaggio dei fumetti ‘Lupo Alberto’ diventa una scultura di cioccolata a grandezza naturale. L’opera, firmata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, è tra le attrazioni più sorprendenti della settima edizione di ‘Sciocolà – Festival del cioccolato artigianale’, in programma nel centro storico di Modena dal 30 ottobre al 2 novembre 2025.

La scultura di Lupo Alberto – realizzata in massa di cacao senza zucchero – rende omaggio al celebre personaggio creato da Silver, autore modenese amato da generazioni. La realizzazione, dal peso di circa 300 chili, ha richiesto 200 ore di lavoro. A causa delle proporzioni esili del personaggio, è stato necessario costruire una struttura interna in ferro per sostenere il peso della scultura. “Negli anni abbiamo realizzato tante sculture imponenti, come la Ferrari F2004 o la statua di Vasco Rossi”, racconta Della Vecchia. “Quest’anno, però, volevamo parlare anche ai più giovani. Il tema del fumetto – fil rouge di quest’anno – e la figura di Silver ci hanno ispirato subito: Lupo Alberto rappresenta perfettamente la nostra idea di dolcezza e ironia”.

L’opera ha suscitato grande curiosità e affetto tra i visitatori: molti bambini si sono avvicinati alla scultura chiedendo ai genitori chi fosse Lupo Alberto, offrendo così l’occasione di un passaggio generazionale tra chi è cresciuto con il fumetto e chi lo scopre oggi. Dopo il festival, la scultura verrà probabilmente esposta in un’altra manifestazione in Emilia-Romagna.

La scultura è stata svelata ufficialmente dopo il taglio del nastro inaugurale del festival, alla presenza di autorità, visitatori e appassionati. Tra i presenti, Francesca Maletti, vicesindaco del Comune di Modena; Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena; Cesare Galavotti, Presidente Associazione Territoriale Provinciale di Modena; Daniela Dondi, deputata, Ludovica Ferrari, consigliera Regione Emilia-Romagna e Stefano Pelliciardi, organizzatore della manifestazione. “130 stand, un’intera città coinvolta e un pubblico entusiasta: Sciocolà si conferma una scommessa vinta,” ha dichiarato Pelliciardi. “Quest’anno abbiamo voluto unire il gusto del cioccolato all’immaginario del fumetto, e la risposta è stata straordinaria. Lupo Alberto in cioccolato è il simbolo perfetto di questa edizione: popolare, creativo e capace di parlare a tutte le generazioni.”

La manifestazione è a ingresso gratuito, promossa da Cna Modena, organizzata da Sgp Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.

