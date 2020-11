Luque “Maradona sta bene, sorpresi da capacità recupero”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – “Diego sta molto meglio, è di buon umore e la sua capacità di recupero ci sorprende, però bisogna rimanere cauti”. Così Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, sulle condizioni dell’ex Pibe de Oro il giorno dopo l’intervento alla testa per rimuovere l’ematoma subdurale (un accumulo di sangue tra cervello e cranio), riscontrato negli accertamenti ai quali è stato sottoposto l’allenatore del Gimnasia, ricoverato prima in una clinica di La Plata e poi trasferito a Buenos Aires per l’operazione. “Non c’è nessuna complicazione neurologica ed è veramente sorprendente il modo in cui sta affrontando il decorso operatorio – ha ribadito Luque -.

