L’uragano Hanna è stato declassato a tempesta tropicale 

AGI – Ormai declassata a tempesta tropicale, Hanna – che sabato ha toccato terra in Texas come primo urgano della stagione – ha provocato diverse inondazioni in molte città del nord-est del Messico e nelle prossime ore causerà piogge torrenziali con venti fino a 90 chilometri orari. Le piogge violente continuano anche in Texas, dove il peggio comunque dovrebbe essere ormai alle spalle.

La città messicana più colpita dal passaggio di Hanna è stata Reynosa, nello Stato di Tamaulipas, al confine con gli Stati Uniti, dove almeno venti quartieri hanno subito inondazioni di varia entità, più o meno gravi.

