Il lockdown dell’Italia non può durare a lungo, “è una misura molto dura economicamente”, dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervistato dal quotidiano spagnolo ‘El Pais’ non indica i tempi del ritorno alla normalità ma si limita a dire che l’isolamento “non può essere prolungato troppo a lungo”. Il premier spiega che “per le scuole e le università si può provare a introdurre modifiche. Anche per gli esami e le valutazioni di fine anno in modo da non far perdere agli studenti l’anno scolastico o l’esame universitario”. Ma, sottolinea, “è prematuro” dire quando terminera’ il blocco: “Quando il comitato scientifico afferma che la curva inizia a scendere,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “L’uscita dal lockdown sarà graduale”, dice Conte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento