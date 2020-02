Le nuove tecnologie “sono un dono di Dio“, una risorsa “che può portare frutti di bene” ma un uso non corretto può portare anche “gravi rischi per le società democratiche”, tanto che occorre “un’azione educativa piu’ ampia”, all’insegna dei principi già indicati dalla Dottrina Sociale della Chiesa: dignità della persona, giustizia, sussidiarietà e solidarietà, un “algor-etica” che può essere “un ponte per far si’ che i principi si inscrivano concretamente nelle tecnologie digitali, attraverso un effettivo dialogo transdisciplinare”. Così Papa Francesco nel discorso alla Plenaria della Pontificia Accademia per la vita, dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale. Discorso letto però da monsignor Vincenzo Paglia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “L’uso non corretto delle tecnologie sono un grave rischio per la società”, dice il Papa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento