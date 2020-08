L’utile del primo semestre di Intesa Sanpaolo è il più alto dal 2008

AGI – Intesa Sanpaolo sta aprendo un “nuovo capitolo” nella propria storia, in cui, dopo l’acquisizione di Ubi Banca, potrà proiettarsi “nelle primissime posizioni tra le banche dell’Eurozona: diventiamo la seconda banca per capitalizzazione, la sesta per risultato operativo e l’ottava per totale attivo”. Così, a valle dei risultati del primo semestre, che si chiudono con l’utile di periodo più alto dal 2008, pari a 2,556 miliardi, l’ad Carlo Messina tratteggia il futuro della principale banca italiana, che sarà “un pilastro fondamentale per un nuovo futuro di crescita del Paese”.

I conti del semestre

La Ca’ de Sass al 30 giugno ha registrato un utile netto a 2,556 miliardi,

