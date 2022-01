Lutto a Velletri, morta l’assessora Romina Trenta

ROMA – Si è spenta a 46 anni l’assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri Romina Trenta. Era malata da tempo.

GUALTIERI: “ADDOLORATO PER SCOMPARSA ROMINA TRENTA”

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Romina Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri. La città perde un’amministratrice preparata e dedita al suo lavoro per Velletri che ha portato avanti con impegno e passione fino all’ultimo. Alla sua famiglia e a tutta la comunità veliterna vanno le mie più sentite condoglianze”, ha commentato Roberto Gualtieri, Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.

BONAFONI (CIVICA ZINGARETTI): “CORDOGLIO PER SCOMPARSA ASSESSORA TRENTA”

“Esprimo il mio grandissimo cordoglio per la morte di Romina Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, venuta a mancare dopo una grave malattia. Una notizia terribile in questo inizio d’anno, che ci coglie impreparati davanti alla prematura scomparsa di una politica colta e competente, sempre in ascolto e attenta alle esigenze degli abitanti del suo territorio. Tante cose mi accomunavano a Romina, in particolare l’impegno contro la violenza di genere e per i diritti delle donne, tra le battaglie a lei più care. La sua brillante intelligenza e sensibilità ci mancheranno, come mancheranno alla sua famiglia e all’intera comunità veliterna, a cui mi stringo in questo momento di dolore”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

LEGA: “MORTE ASSESSORE TRENTA ADDOLORA TUTTA LA COMUNITÀ”

“La Lega si unisce al dolore della famiglia, dei cari e dei tanti della nostra comunità che negli anni hanno voluto bene e apprezzato le doti umane e politiche di Romina Trenta. Che la terra ti sia lieve cara Romina”. Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario provinciale Lega Roma Sud e Giorgio Greci, Falliero Comandini ed Andrea D’Agapiti, consiglieri comunali della Lega a Velletri.

ASTORRE: “SCOMPARSA ROMINA TRENTA GRAVE PERDITA PER NOSTRA COMUNITÀ”

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Romina Trenta, venuta a mancare a causa di una brutta malattia. Una notizia terribile con cui iniziamo questo 2022 e una grave perdita per tutta la nostra comunità. Romina era giovane, aveva 46 anni, ed era una donna forte e competente. Assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri era una politica capace e vicina al territorio. Non è facile trovare le parole davanti a notizie come queste. Faccio le mie condoglianze e mando un grande abbraccio alla sua famiglia”. Lo scrive in un comunicato Bruno Astorre, senatore e segretario regionale Pd Lazio.

PATANÈ: “SCOMPARSA TRENTA MI ADDOLORA PROFONDAMENTE”

“La notizia della morte di Romina Trenta mi addolora profondamente. Romina era un’amica, una donna che ha fatto dell’impegno civico e del senso delle istituzioni la propria vita. Era una guerriera che ha combattuto come una leonessa anche contro un terribile male fino a che ha potuto. Rivendichiamo le tante battaglie fatte insieme e vinte, non ti dimenticheremo. Un grande abbraccio al marito Vladimir e a suo figlio”, dichiara in una nota Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

