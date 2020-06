Lutto Gattuso, il Barcellona si unisce al cordoglio per la scomparsa della sorella

Giornata di lutto per il Napoli ed, in particolare, per il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, a cui anche il Barcellona ha scritto. Dopo una lunga lotta contro un male incurabile, Francesca, sorella dell’allenatore si è spenta. Una lotta che aveva costretto la donna al ricovero presso un ospedale nei primi giorni di febbraio. Una battaglia che si è conclusa oggi con il tecnico che è volato proprio per l’ultimo saluto.

Barcellona, il messaggio per Gattuso

Prima il messaggio di cordoglio da parte del Napoli, poi quello da parte di alcuni club di Serie A e di Serie B. Ed, infine, anche il messaggio del Barcellona che ha risposto, tramite il proprio profilo Twitter, al tweet dei partenopei. Un messaggio da parte dei blaugrana che saranno anche i prossimi avversari degli azzurri in Champions League.

“Il FC Barcelona si unisce al vostro dolore. Le nostre più sentite condoglianze a Gennaro Gattuso e a tutta la sua famiglia”.

