Lutto nazionale in Francia per ciclone Chido a Mayotte

Anche Macron all’Eliseo osserva un minuto di silenzio

Parigi, 23 dic. (askanews) – Bandiere a mezz’asta in tutta la Francia per il lutto nazionale decretato dal presidente Emmanuel Macron in solidarietà con Mayotte, colpita dieci giorni fa dal ciclone Chido, che ha devastato l’arcipelago e causato la morte di almeno 35 persone nel dipartimento d’Oltremare francese. Lo stesso Macron – recatosi giorni fa a Mayotte per una visita di due giorni – ha osservato un minuto di silenzio all’Eliseo, unendosi personalmente all’osservanza del lutto.