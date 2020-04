Lutto nel mondo del calcio: addio a Giuseppe Gazzoni Frascara, storico presidente del Bologna

​Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi, all’età 84 anni, è scomparso Giuseppe Gazzoni Frascara, leggendario presidente del ​Bologna Calcio per otto lungi anni. Dal ‘93 al 2001 ha guidato il club emiliano, poi dal 2014 era diventato il presidente onorario. In appena tre anni è riuscito a trascinato i rossoblu fino alla Serie A, portando sul prato del Dall’Ara diversi campioni assoluti come Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Morto Giuseppe Gazzoni Frascara storico presidente del… continua a leggere sul sito di riferimento