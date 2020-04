Lutto per Allan: “Zio non sono riuscito a salutarti. Di te ho solo buoni ricordi. Riposa in pace”

Un grave lutto ha colpito il centrocampista del Napoli, Allan, in queste ore. Il calciatore ha, infatti, perso uno zio a cui è sempre stato particolarmente legato. Il brasiliano ha deciso di affidare un toccante messaggio al suo profilo Instagram personale.

Le parole di Allan

“Te ne sei andato e non sono riuscito a darti un ultimo abbraccio e salutarti. Mi ritrovo a pensare a te e grazie a Dio ho solo buoni ricordi. Non dimenticherò mai la mia infanzia quando giocavamo a calcio , Non dimenticherò mai quando andavamo insieme ad aggiustare l’aria condizionata e sono stato il vostro aiutante, i nostri giochi di carte, il domino, i nostri viaggi al mercato per comprare cose per i nostri barbecue. Non dimenticherò mai la tua felicità quando per un anno ho giocato nel club del tuo cuore e non ti sei perso una partita. Ogni volta che ho guardato eri nel tuo angolo sugli spalti ad acclamarmi e vivere un sogno insieme a me ! Non posso immaginare come sarà la mia vacanza senza te che mi aspetti alla porta. Grazie di tutto zio, vai con Dio e riposa in pace”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B_dM7igjuMX/”]

