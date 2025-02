ROMA – Lutto per Carlo Cracco. È morto a 97 anni il papà Bertillo. Abitava a Creazzo, in provincia di Vicenza, con la moglie Lidia, novantenne, con la quale aveva avuto anche Nicola, Giovanni e Annalisa. A darne per primo la notizia è stato il sito www.labasilicavicenza.it con un articolo del giornalista, memorialista ed enogastronomo Antonio Di Lorenzo.

Il cronista racconta di un rapporto speciale, come testimoniato dallo stesso Cracco: “È stato sempre un esempio per me e mi ha lasciato libero di scegliere”. Ed è stato proprio papà Bertillo a trasmettere al figlio la passione per un’ingrediente di Creazzo di cui sarebbe diventato promotore: il broccolo fiolaro. Come scrive Di Lorenzo, “papà Bertillo, puntualmente, ogni settimana, prendeva una sporta di broccoli, saliva sul treno e li portava al ristorane del figlio in via Victor Hugo” a Milano. A Il giornale, Cracco ha raccontato: “Il broccolo fiolaro non lo conosceva nessuno, veniva considerato brutto e insapore, costava cinquanta lire, oggi ci vogliono cinque euro come minimo. Mio padre me li portava a Milano”.

Nel 2008, ancora ottantenne, Bertillo – ex operaio delle ferrovie – aveva partecipato a uno spot con il figlio che si concludeva con la frase dello chef: “Il papà continua a preferire la cucina della mamma”. Ha partecipato come ospite anche a una puntata di Hell’s Kitchen. Il funerale dell’uomo sarà celebrato mercoledì 26 nella chiesa di San Nicola, a Olmo di Creazzo.

