Lutto per Dayane Mello, morto il fratello: la modella esce dal GF VIP e poi rientra per un abbraccio

Grave lutto per Dayane Mello. E’ morto il fratello più piccolo della modella brasiliana. A dare l’annuncio è stato in primis l’altro fratello Juliano. Il post è stato ripreso dall’account ufficiale di Dayane. Da lì è iniziato un vero e proprio tam tam fra media e social. La notizia è rimbalzata su tutte le maggiori testate nazionali. Poco fa è giunto un posto ufficiale del Grande Fratello VIP. La concorrente è uscita momentaneamente dalla casa per motivi familiari.

Lutto per Dayane Mello: la morte del fratello Lucas

Quest’oggi Juliano, uno dei fratelli di Dayane Mello, ha cambiato la propria immagine profilo su Instagram con una foto nera con la scritta “Fratello in lutto“. Poco dopo l’uomo ha annunciato la triste notizia attraverso una storia. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta”.

A confermare quanto accaduto ci ha poi pensato lo staff che cura l’account Instagram di Dayane Mello da settembre scorso, ovvero dal momento in cui è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP. Nel posto, sotto ad una foto di famiglia, si legge: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

L’annuncio ufficiale del Grande Fratello VIP

La notizia è rimbalzata su tutti i social e su tutti i media. I fan hanno iniziato a chiedere a gran voce che la ragazza fosse prontamente informata e che le fosse fornito adeguato sostegno. Sempre più utenti hanno anche chiesto che l’accaduto non venisse spettacolarizzato e che Dayane venisse lasciata libera di vivere il suo dolore in santa pace e prendere, in totale liberà, ogni decisione sul suo futuro all’interno del programma.

Attraverso il suo account ufficiale il Grande Fratello ha avvisato gli utenti annunciando: “Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari“. Si è dunque parlato di una momentanea uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Poco dopo, però, è stato pubblicato un secondo post. “Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene. #GFVIP“.

Grande Fratello VIP: le parole di Dayane ai compagni

Dayane, in lacrime, è tornata dunque nella casa del Grande Fratello VIP e ha informato gli altri concorrenti di quanto accaduto. La ragazza ha detto di aver appreso di non poter andare in Brasile. Per questo motivo è rientrata in casa, almeno per poter parlare e sfogarsi con coloro con cui da mesi e mesi sta condividendo la sua quotidianità. La modella ha anche spiegato di non voler rimanere, per ora, a Milano da sola. Di preferire la casa per aver qualcuno con cui parlare e sfogarsi.

“La vita è un attimo.

Per il momento ho deciso di venire qui da voi, perché non ce la faccio a stare chiusa da sola in un container senza abbracciare nessuno”

#forzadayane #rosmello #gfvip #tzvip pic.twitter.com/MkjUPBkfDY — posso dirtelo? (@edoruta) February 3, 2021

Durante la diretta sul Canale 55 si sono visti tutti i concorrenti stretti intorno a Dayane. A interagire maggiormente con lei è stata Alda D’Eusanio.

Subito dopo il colloquio generale Dayane si è isolata con Samantha De Grenet e Rosalinda, due delle persone con cui ha maggiormente legato. Sia Alda che Stefania sarebbero volute andare da lei, ma ripensandoci hanno deciso di lasciarla un attimo in pace con a fianco solo le persone a lei più care.

Forças Dayane essa dor vai passar pic.twitter.com/xGi0Jf0ZM9 — Segue teu percurso (@Thayfuracao) February 3, 2021

