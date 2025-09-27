sabato, 27 Settembre , 25

Lutto per Emma Marrone, è morto nonno Leandro: "Salutami papà"
Lutto per Emma Marrone. La cantante salentina ha salutato per l’ultima volta il nonno Leandro. Con un post condiviso sui social, Emma ha pubblicato una foto in bianco e nero del nonno paterno, a cui era molto legata. “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”, ha scritto l’artista, rivolgendo un pensiero al suo papà, Rosario Marrone, scomparso il 4 settembre del 2022 a 66 anni a causa della leucemia.  

Proprio lo scorso 4 settembre Emma ha ricordato il genitore con un toccante messaggio condiviso sui social. “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros”, aveva scritto la cantante salentina, accompagnando le parole con la foto di un quadro che custodisce la scritta ‘Rosario’. E come sottofondo musicale, Emma aveva scelto la canzone ‘Lacrime’, suo brano del 2023. 

Emma e il papà Rosario avevano un rapporto speciale, custodivano un legame viscerale. Musicista anche lui, Rosario è stato una guida e una presenza costante nella vita di Emma. “Non c’è mai stato il ‘non detto’ nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Non c’è stato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo, buonanotte papà’. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”. Queste le parole della cantante dopo la morte del papà a Domenica In. 

