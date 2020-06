Lutto per Gattuso, i tifosi si stringono intorno a Rino: lo striscione della Curva B | FOTO

Tragica notizia in casa Napoli che vede, purtroppo, un grave lutto per il tecnico Gennaro Gattuso. E’ morta, infatti, a soli 37 anni la sorella del tecnico che nel febbraio scorso era stata ricoverata nell’ospedale di Varese a causa di un malore.

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la donna soffriva di una rara malattia risultata incurabile. Hanno provato a sottoporla a diversi tentativi di operazioni chirurgiche, ma non sono riusciti a scongiurare l’esito drammatico della vicenda. Dal 3 febbraio scorso la sorella di Gattuso si trovava ricoverata in ospedale, prima in un reparto di terapia intensiva e poi in corsia. L’emergenza Coronavirus che ha coinvolto l’inter Italia negli ultimi mesi non ha permesso a Rino Gattuso di assistere fisicamente la sorella. Secondo il quotidiano, però, i due avevano continuato a tenersi in contatto telefonico tutti i giorni.

Terribile lutto per Gattuso: lo striscione della Curva B del Napoli

Si stringono all’immane dolore di Gennaro Gattuso anche i tifosi del Napoli. In particolare, il supporto arriva direttamente dalla Curva B. Gli ultras hanno infatti appeso uno striscione che recita: “Ringhio vicini al tuo dolore!”.

