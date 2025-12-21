domenica, 21 Dicembre , 25

Lutto per George Clooney, è morta la sorella Ada Zeidler: aveva 65 anni

Lutto per George Clooney, è morta la sorella Ada Zeidler: aveva 65 anni

Di Redazione-web

(Adnkronos) – È morta all’età di 65 anni Adelia ‘Ada’ Zeidler, sorella maggiore dell’attore George Clooney. Si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista “People”. “Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso”, ha dichiarato Clooney in una nota esclusiva affidata a “People”. “Amal e io la rimpiangeremo profondamente”. 

Secondo il necrologio, Ada Zeidler, residente ad Augusta, nel Kentucky, è morta “pacificamente, circondata dalle persone che amava” presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky. Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Il nome le era stato dato in onore della bisnonna. La star di Hollywood è di un anno più giovane della sorella.  

Artista di talento, Zeidler aveva insegnato educazione artistica nelle scuole elementari di Augusta per diversi anni. In gioventù si era distinta per i risultati accademici, ottenendo il riconoscimento di National Merit Scholar. Amante della lettura, faceva parte di un circolo del libro locale ed era membro dell’Augusta Art Guild; in passato era stata anche gran maresciallo della tradizionale White Christmas Parade della città. Dopo gli studi universitari a Louisville e nel Kentucky settentrionale, aveva lavorato come contabile. Nel 1987 aveva sposato Norman Zeidler, capitano dell’esercito in pensione, scomparso nel 2004 a seguito di un infarto. Pur mantenendo una vita riservata, Ada Zeidler aveva partecipato ad alcuni momenti pubblici della famiglia, tra cui il matrimonio del fratello George con Amal Alamuddin a Venezia nel 2014. Oltre ai genitori, lascia i figli Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, il genero Kenny, il fratello George con la moglie Amal, e numerosi parenti. I funerali si terranno lunedì 22 dicembre; la famiglia ha suggerito eventuali donazioni in sua memoria alla Knoedler Memorial Library di Augusta. (di Paolo Martini) 

