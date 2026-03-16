Lutto per Mario De Lillo: addio alla nonna Malè, amatissima dai suoi follower

ROMA – “Ciao Malè”. Il content creator e comico romano Mario De Lillo ha annunciato la scomparsa della nonna. De Lillo ha condiviso sui suoi canali social un commosso ricordo dedicato alla nonna, suscitando una forte reazione di affetto e solidarietà da parte dei suoi follower. Nel lungo post pubblicato ha raccontato con sincerità il rapporto profondo e semplice che lo legava alla sua “Malè”, indiscussa protagonista dei suoi video social.

Ecco il messaggio che ha scritto per lei: “Tra i tanti video fatti insieme a mia nonna, non ne abbiamo mai registrato uno in cui le chiedessi come avrebbe voluto che parlassi di lei o cosa avrebbe voluto che dicessi dopo che se ne fosse andata. “NIENDE”, questo è quello che mi avrebbe risposto, oppure sarebbe rimasta semplicemente in silenzio, un silenzio denso, molto diverso da quello che sento adesso. Tre fotografie non bastano per descrivere una vita di momenti passati assieme ma ne sono la testimonianza e se penso a mia nonna, mi vengono in mente le mille volte in cui veniva a prendermi a scuola, la gioia che provai quando mia madre mi disse che avrebbe vissuto a casa nostra per un po’, anche se mio padre non era molto d’accordo…I lunghi pomeriggi d’estate passati insieme al terreno, perché volevo essere abbronzato ma di andare al mare mi vergognavo.E poi questa incredibile parentesi pubblica di cui sono fiero, perché mi ha permesso di raccontare la nostra complicità, la sua presenza, la sua sincerità.Ciao Malè, detto con lo stesso tono che usavo per salutarti ogni volta che venivo a casa”.

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