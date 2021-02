Lyon e Più Buono, un tuffo nell’uovo di cioccolato più social del mondo

Viaggi, peripezie, avventure, un mondo di scoperte e di sorprese. Lyon e Più Buono si tuffano in un mondo di cioccolato, quello dell’uovo di Pasqua 2021 con sorprese per Veri leoni e Vere leonesse.

Ogni click di Lyon, il fenomeno degli Youtuber con oltre 250 milioni di views mensili, e ogni morso di un pezzetto dell’uovo di cioccolato Più Buono, viaggeranno insieme verso la Pasqua grazie a una sinergia che proietta nel mondo dei bambini la ELG Foods dalla cui creatività nasce l’uovo di Pasqua “Più Buono Dolce&Toys”.

Oltre cinque miliardi di visualizzazioni, 570mila follower su Instagram, numero uno tra i Tranding Cards Game del 2020, record libri venduti nel 2020 con quasi 200mila copie. Sono questi i numeri di Lyon , nickname di Ettore Canu, autore del canale YouTube WhenGamersFail (che conta quattro milioni di iscritti) nel quale esprime da anni la sua passione per i videogiochi e per il raccontare storie.

Chi è Lyon.

Lyon non fa gameplay in senso classico, ma utilizza il gioco come mezzo per creare storie e avventure divertenti e coinvolgenti come un vero cantastorie. Un esercizio di creatività e improvvisazione continuo, che Lyon coltiva fin da piccolo e che oggi utilizza per dar vita ai suoi racconti.

Lo stesso esercizio di creatività è presente nella mission di Elg Foods, di Gennaro Ercolano e Luigi Guarino, da sempre a caccia di prodotti di alta qualità che vadano incontro alle esigenze del mercato dove lo sguardo al futuro, nel rispetto delle tradizioni, è la carta vincente.

Il legame di Lyon con Più buono è di forte spinta innovativa perché i due giovani imprenditori campani, in un momento di grande crisi mondiale, decidono di investire nel futuro attraverso le piattaforme digitali ingaggiando come esperto capitano chi le naviga come fossero i mari di casa.

Più Buono entra così nel mondo delle licenze con il fenomeno del web in un nuovo mondo da esplorare per stare accanto ai bambini ed accompagnarli nelle avventure con un video di Lyon ed un crunch del cioccolato più social di questo mondo.

